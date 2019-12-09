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Специалисты рассказали о росте популярности снегоходов

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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В 2019 году жители России купили на 23% больше снегоходов, чем в предыдущем, сообщают специалисты сервиса «Авито Авто». Результаты исследования оказались в распоряжении «Известий» в понедельник, 9 декабря.

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По сравнению с 2018 годом в 2019-м снегоходы стали в России на 3% доступнее, а средняя цена на них составила 285 тыс. рублей. Самая высокая цена была отмечена в апреле 2018 года, превысив 421 тыс. рублей, а самая низкая — в феврале 2019 года — 251 тыс. рублей.

В то же время в 2018–2019 годах цена на снегоходы постоянно колебалась, поэтому невозможно однозначно выделить период для наиболее выгодной покупки. Тем не менее более половины сделок приходится именно на зимний период: наибольшее количество покупок снегоходов было совершено в январе 2019 года, а лидером по сделкам стала Пермь.

За год снегоходы стали значительно популярнее в Барнауле, Ульяновске и Воронеже — продажи в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросли на 56, 34 и 25% соответственно.

В 2019 году самая низкая цена на снегоходы была отмечена в Ульяновске и Саратове — 153 тыс. рублей и 155 тыс. рублей соответственно. Дороже всего они оказались в Омске — там такая техника стоит в среднем 410 тыс. рублей. При этом Москва по стоимости снегоходов занимает второе место после Омска — в столице их цена на 0,5% ниже.

6 декабря сервис «Авито Работа» назвал самые простые способы подзаработать перед Новым годом: самый высокий дополнительный заработок перед Новым годом получают водители, грузчики и комплектовщики.

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