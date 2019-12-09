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Жителя Петербурга осудили на пять лет за похищение дочери бывшей жены

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Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев
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Колпинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил местного жителя Павла Исакова к пяти годам и одному месяцу лишения свободы за похищение дочери бывшей жены. Об этом 9 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Суд установил, что в марте 2019 года Исаков, будучи в состоянии опьянения и зная, что рядом с бывшей супругой находится ее малолетняя дочь, отправился к месту их проживания, дождался пока Исакова пойдет на работу, чтобы поговорить с ней и возобновить отношения. Однако бывшая жена разговаривать отказалась, и тогда Искаов решил похитить ее дочь.

Поднявшись в квартиру, он стал принуждать девочку помочь ему наладить отношения с бывшей женой, после чего, угрожая ножом, переместил ее в другую квартиру, где удерживал до момента задержания. Сообщается, что Исаков ранее привлекался к уголовной ответственности, поэтому итоговое наказание избиралось с учетом этого факта.

Ранее, 12 ноября, в Калуге возле школы неизвестный мужчина попытался похитить ребенка. Неизвестный мужчина подошел к девятилетнему мальчику, выходившему с занятий, и силой попытался посадить его в припаркованную неподалеку машину. Однако увезти ребенка похитителю не удалось, поскольку мальчик смог убежать.

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