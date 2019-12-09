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Путин и Макрон начали переговоры в Париже

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин проводит переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце. В настоящее время проходит встреча глав государств тет-а-тет, сообщает вечером в понедельник, 9 декабря, «РИА Новости».

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Не исключено, что Путин и Макрон, помимо обсуждения двусторонней повестки и ситуации на Украине, затронут и вопросы стратегической безопасности в Европе. Позже к президентам России и Франции присоединятся члены делегаций.

Ранее в понедельник Путин прибыл в Париж. Во внутреннем дворике Елисейского дворца российский лидер прошел вдоль строя почетного караула. На крыльце президента России встретил Эммануэль Макрон.

Позже в этот же день Елисейском дворце пройдет саммит лидеров «нормандской четверки» — России, Украины, Франции и Германии. Как сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, встреча российского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским запланирована после саммита.

6 декабря Зеленский рассказал о своих ожиданиях от предстоящих переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе в «нормандском формате». По его словам, он хочет добиться ясности в вопросе дальнейшего обмена удерживаемыми лицами, прекращения огня и установления мира на юго-востоке страны.

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