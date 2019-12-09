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Путин поручил провести заседание оргкомитета «Победа» 11 декабря

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин поручил провести заседание организационного комитета «Победа» 11 декабря в Кремле. Соответствующее распоряжение было опубликовано в понедельник, 9 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Подготовку и проведение заседания поручено обеспечить управлению делами президента, администрации президента и Федеральной службе охраны (ФСО). Также на управделами президента возложено медицинское сопровождение заседания, а на управление пресс-службы и информации президента — освещение заседания в СМИ.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания — 9 декабря.

Российский организационный комитет «Победа» представляет собой совещательный и консультативный орган при президенте России, образованный для проведения единой государственной политики в вопросах политического воспитания граждан и в отношении ветеранов. Последний раз заседание оргкомитета состоялось 12 декабря 2018 года в Кремле.

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