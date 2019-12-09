СК назвал сотрудников МВД лидерами по обвинениям в коррупции

Сотрудники Министерства внутренних дел России чаще других представителей власти становятся фигурантами коррупционных преступлений, следует из статистики, опубликованной Следственным комитетом (СК) РФ в понедельник, 9 декабря.

Из почти 6,5 тыс. уголовных дел о коррупции за 2019 год обвиняемыми проходили 752 сотрудника МВД. Меньше дел было связано с представителями органов местного самоуправления (476), сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний (181), Федеральной службы судебных приставов (84).

Вынесены приговоры о коррупционных преступлениях таким высокопоставленным лицам, как бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов.

Кроме этого, к уголовным делам о коррупции за 2019 год привлекались 27 сотрудников СК РФ. Как сообщает пресс-служба ведомства, позиция руководства СК в данном случае является принципиальной: совершивший преступление сотрудник привлекается к ответственности независимо от имеющихся чинов и должностей.

Вопрос ущерба, причиненного государству по делам о коррупции, является одним из приоритетных направлений работы СК. В 2019 году при взаимодействии ФСБ, МВД, прокуратуры и других госорганов возмещен ущерб от коррупционных преступлений на 2,47 млрд рублей. Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых на 12,9 млрд рублей.

8 декабря глава СК РФ Александр Бастрыкин заявлял, что большая часть преступлений коррупционной направленности связана с дачей и получением взяток, что составило порядка 30% от общего массива.