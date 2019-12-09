В Москве пройдет выставка «ВУЗПРОМЭКСПО»

Среди мероприятий, проходящих в России и посвященных науке и новым технологиям, принципиально важным этапом обещает стать выставка «ВУЗПРОМЭКСПО-2019», которая состоится 11-12 декабря в ЦВК «Экспоцентр».

Ежегодное мероприятие, организуемое министерством науки и высшего образования РФ, пройдет уже в шестой раз. Свое участие в мероприятии подтвердили ведущие вузы страны, в общей сложности экспонентами выставки станут более ста научных организаций и университетов России. От сферы бизнеса и промышленности участниками выставки станут такие лидеры российской экономики как «Аэрофлот», «Ростех», «Росатом», еще несколько десятков крупнейших корпораций и компаний.

По словам организаторов, посетителей «ВУЗПРОМЭКСПО» ожидает яркая экспозиционная программа, а также насыщенная деловая часть. Фокус экспозиционной, деловой и молодежной программы выставки, как рассказали в дирекции «ВУЗПРОМЭКСПО-2019», будет четко сфокусирован на реальной пользе, которую российская вузовская наука приносит промышленности и бизнесу.

Как отмечает руководитель экспертно-аналитического центра "Научно-образовательная политика" Евгений Сженов, предстоящая VI национальная выставка "ВУЗПРОМЭКСПО" станет с одной стороны, важной дискуссионной площадкой реализации национальных планов "Наука" и "Образование", а с другой стороны - должна придать новый импульс повышению эффективности реализации проектов на стыке науки, образования и бизнеса.

"Мы должны понимать, что когда говорим о национальных проектах, речь идет не о чем-то абстрактном, далеком. Мы говорим о совершенно жестких и четких критериях перевода работы наших вузов и в образовательной, и в научно-изыскательской, и в управленческо-менеджерской деятельности в режим ежедневного упорного труда в условиях жесточайшей конкуренции

на мировом научно-образовательном рынке. Только за счет максимально эффективного даже уже не сотрудничества, а именно упорной совместной, ежедневной работы между всеми заинтересованными структурами и владеющими нужными компетенциями структурами, мы сможем осуществить реальный прорыв в научно-технологическом смысле.

И "ВУЗПРОМЭКСПО" играет в этом смысле очень важную роль, так как дает возможность эффективной рабочей коммуникации в обсуждении и выработке алгоритмов в этих направлениях", - отмечает эксперт министерства.

Значительное внимание на «ВУЗПРОМЭКСПО» будет посвящено конверсии научных разработок в промышленное производство как части реализации национального проекта «Наука».

«Гости выставки увидят новые технологии в сфере химии, биологии, космических технологий и многих других отраслей, которые уже завтра будет определять выпускаемую нашей промышленностью продукцию, способную конкурировать с мировыми аналогами, а во многом и превосходящую их по целому ряду показателей» - сообщила руководитель дирекции выставки, генеральный директор компании «Инконсалт К» Ирина Короткова.

На площадке пройдет целая серия премьерных показов новейших разработок российских ученых, напрямую влияющих на качество жизни. Одна из них - система мониторинга показателей жизнедеятельности младенца «Care baby monitor», разработанная специалистами Воронежского государственного университета. Система позволяет определять состояние здоровья младенца в виде «умной» пеленки и приложения, осуществляющего прием и обработку диагностируемой информации с регистратора по радиоканалу.

Как рассказала И. Короткова, в России реализуется целый ряд государственных программ, посвященных кооперации науки и бизнеса. По одной из них, реализуемой в соответствии с постановлением правительства РФ №218 от 2010 года. По словам И. Коротковой, в течение этих лет уже реализовано продукции, разработанной нашими вузами по этой программе, на более чем 700 миллиардов рублей.

«Важно отметить, что помимо уникальности, новые отечественные технологические разработки, над которыми работают сегодня российские ученые по заказу промышленных предприятий и которые составят основу экспозиционной части мероприятия, отличаются совершенно новым, я бы сказала, очень фотогеничным дизайном. Это не просто некие чугунные уникальные установки, это очень современные по дизайну, сделанные в большинстве своем с хорошим чувством вкуса экспонаты. Мне кажется, мы можем говорить сегодня о новой эстетике российского хайтека, которую делает новое поколение российских разработчиков», - поделилась своими впечатлениями Ирина Короткова.

Не только интересной, но и крайне полезной обещает стать выставка «ВУЗПРОМЭКСПО» и для обычных посетителей, в первую очередь, для студентов и молодых ученых. Как обещают организаторы, созданию и развитию карьерных траекторий для молодых интеллектуалов будет посвящена целая серия мероприятий молодежной программы – презентации стажировок и практик в крупнейших компаниях, сессии кадрового отбора от самых престижных работодателей, семинары HR директоров о том, какими качествами должен обладать современный успешный соискатель, и многие другие.