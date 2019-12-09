Колобков оценил шансы РУСАДА в Спортивном арбитражном суде

Говорить о санкциях в отношении российского спорта пока рано. Об этом в понедельник, 9 декабря, на пресс-конференции заявил министр спорта Павел Колобков.

По его словам, у Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на подготовку ответа на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) есть 21 день. Все доказательства, которые представят стороны, будет рассматривать Спортивный арбитражный суд (CAS), объяснил Колобков.

«Там будет объективный процесс, где будут заслушаны все свидетели. Так что говорить о санкциях пока рано», — цитирует министра ТАСС.

Он также добавил, что РУСАДА имеет неплохие шансы оспорить санкции WADA в CAS, передает «Интерфакс».

Ранее в понедельник исполнительный комитет WADA лишил Россию права участия в крупных международных спортивных мероприятиях на срок четыре года. РФ запрещено принимать международные турниры и подавать заявки на их проведение. Также лишено соответствия РУСАДА.

Российским госслужащим и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов РФ запрещено посещать международные спортивные соревнования.

Решение WADA вступит в силу через 21 день либо после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS). Российских спортсменов и тренеров допустят до соревнований, если они докажут, что не нарушали антидопинговые кодексы WADA. При этом решение по каждому будут принимать индивидуально.