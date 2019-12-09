Стали известны номинанты премии «Золотой глобус» за роли второго плана

Стали известны номинанты 77-й премии «Золотой глобус» за роли второго плана. Сообщение об этом опубликовано на сайте награды в понедельник, 9 декабря.

Так, в категории «Лучший актер второго плана» номинированы Брэд Питт за работу в фильме «Однажды в Голливуде», Аль Пачино и Джо Пеши («Ирландец»), Энтони Хопкинс — за исполнение роли папы Бенедикта в картине «Два папы».

Том Хенкс, помимо номинации за работу в картине «Прекрасный день по соседству», будет отмечен наградой «Золотого глобуса» за вклад в кинематограф.

В категории «Лучшая актриса второго плана» будут бороться Аннетт Бенинг («Отчет о пытках»), Дженнифер Лопез («Стриптизерши»), Лора Дерн («Брачная история»), Марго Робби («Скандал») и Кэти Бейтс («Ричард Джуэлл»).

Церемония вручения наград премии «Золотой глобус» состоится 5 января 2020 года в отеле «Беверли-Хилтон» (США).

9 ноября стало известно, что шесть российских фильмов вошли в предварительный список претендентов на американскую премию.

За возможность попасть в номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» будут соревноваться «Дылда» Кантемира Балагова, «Кадиш» Константина Фама и «Бык» Бориса Акопова. Также в лонг-лист вошли картина «Дикая лига» Андрея Богатырева и Арта Камачо, «Спасти Ленинград» Алексея Козлова и «Странники терпенья» Владимира Аленикова.