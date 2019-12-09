Мобильный культурный центр появился в Приморском крае

Первый в Приморье многофункциональный мобильный культурный центр доставили в Дальнегорский городской округ. Автоклуб на базе машины «КамАЗ» приобрели в рамках национального проекта «Культура». Он состоит из двух отделений (сцена и операторский пункт), оборудован сабвуфером, сателлитом, микшером, де-эмбеддером и радиомикрофоном.

Разворачивание автоклуба можно сравнить с просмотром детской книжки-раскладушки, отмечает ИА PrimaMedia. Один борт поднимается полностью и служит надежной крышей, которая в случае необходимости укроет выступающих и всю аппаратуру от дождя, снега. Затем опускается сама сцена и устанавливаются подпорки. В 2020 году в передвижном центре планируется провести более 30 выездных мероприятий, посетить которые смогут 7 тыс. человек.

«Буквально два месяца назад мы открывали спортивную площадку на территории спортивной школы «Гранит». Кроме этого, в округе уже успешно установлено семь воркаут-комплексов на придомовых территориях. Приобретено оборудования в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» для сдачи норм ГТО», — заявил на презентации нового автоклуба глава Дальнегорского городского округа Александр Теребилов.

В общей сложности в Приморском крае до конца года планируют приобрести семь мобильных культурных центров общей стоимостью более 50 млн рублей. Из распределят между разными районами региона.