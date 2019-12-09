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Пастух украл и перепродал стадо овец в Саратовской области

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В Саратовской области возбуждено уголовное дело после пропажи стада овец. По данным правоохранительных органов, животных украл пастух ради перепродажи.

В полицию с заявлением обратился житель Новоузенска. Он сообщил, что в течение месяца у него пропало 107 овец, которые паслись возле хутора Октябрьского. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

В ходе проверки было установлено, что к краже причастен пастух крестьянско-фермерского хозяйства из поселка Дюрского. Он признался, что продал стадо.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».

6 декабря в селе Караозек Астраханской области на границе было задержано стадо из 15 верблюдов. Животных пытались ввезти из Казахстана по документам, которые оформлены с нарушениями.

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