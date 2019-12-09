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Более 100 млн рублей выделят на ремонт дорог по нацпроекту в Азове

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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В Азове (Ростовская область) в 2020 году направят 102 млн рублей на ремонт дорог. Об этом сообщает региональное правительство.

Средства выделят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На них отремонтируют около 1 км Кагальницкого шоссе, а также реализуют второй этап ремонтных работ по улице Московской, пишет RostovGazeta.

В 2021 и 2022 годах в городе планируют провести ремонт дорог на Кооперативной и Промышленной улицах. Соответствующие проекты уже получили положительные заключения госэкспертизы. Также в перечень дорожных работ включены проспект Зои Космодемьянской, проезд Литейный и улица Ленина.

В этом году в городе отремонтировали дорог на 67,5 млн рублей.

6 декабря сообщалось, что в Ростовской области на развитие энергетики и промышленности в 2020 году выделят 48,08 млрд рублей.

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