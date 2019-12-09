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В Нидерландах намерены ограничить использование «веселящего газа»

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Фото: flickr.com/Sebastiaan ter Burg
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Правительство Нидерландов собирается внести закись азота, известную как «веселящий газ», в реестр веществ, подлежащих контролю. Это так называемый Список II по классификации Опиумного закона — в данном перечне, например, гашиш, диазепам и бутобарбитал. Об этом сообщает издание NL Times в понедельник, 9 декабря.

«Мы больше не можем мириться с рисками для здоровья населения, в особенности молодых людей. По оценке группы по мониторингу новых лекарств, использование «веселящего газа» в развлекательных целях может нанести серьезный вред здоровью даже при ограниченном потреблении», — заявил госсекретарь министерства Паул Блокхёйс.

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Отмечается, что в 2017 году в Нидерландах было зафиксировано 48 жалоб на здоровье в связанных с «веселящим газом» случаях. В 2018 году эта цифра выросла до 54, а за первые шесть месяцев 2019 года власти насчитали 67 эпизодов. Кроме того, растет и количество ДТП с участием водителей, находившихся под воздействием этого вещества. К июлю было уже 950 таких дорожно-транспортных происшествий.

Злоупотребление закисью азота может привести к дефициту витамина B12 и неврологическим проблемам. Исследование, опубликованное в 2017 году в медицинском центре Университета Бэйлора, показало, что у 22-летнего молодого человека, который вдыхал газ примерно 30 раз в день в течение неопределенного периода времени, развились проблемы с мелкой моторикой, появились несбалансированная походка и начали неметь руки и ноги.

Предполагается, что использование закиси азота не запретят при производстве взбитых сливок. Другие виды применения будут обсуждаться.

О популярности закиси азота в Нидерландах говорилось еще несколько лет назад. По сведениям Би-би-си, в стране массово росли продажи этого вещества.

В феврале в Госдуме, как пишет ТАСС, говорили об ужесточении наказания за продажу закиси азота. Поводом стала авария на Невском проспекте. Водитель-виновник, как предполагает следствие, находился под воздействием «веселящего газа».

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