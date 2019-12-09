Проверку по факту гибели людей на пожаре организовали в Пензенской области

В Пензенской области организовали проверку по факту гибели двух человек на пожаре, который произошел в воскресенье, 8 декабря, в Камешкирском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Информация о возгорании деревянного дома на Центральной улице в селе Кулясово поступила пожарным около 9 вечера. После тушения на месте были обнаружены тела 62-летнего мужчины и 50-летней женщины, пишет ИА «Пенза-пресс».

По информации ведомства, признаков смерти криминального характера на телах не обнаружено. Точную причину гибели установят после судебно-медицинской экспертизы.

Предварительной причиной возникновения пожара называют неосторожное обращение с огнем. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

8 декабря сообщалось, что в результате пожара в строительной бытовке в подмосковном городском округе Ступино погибли два человека.