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Фальшивые купюры нашли в магазинах и банке в Псковской области

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В нескольких магазинах и одном финансовом учреждении в Псковской области выявили фальшивые купюры. Полиция просит граждан внимательнее проверять банкноты и использовать специальное оборудование для их проверки.

Три банкноты номиналом 5000 рублей обнаружили в финансовом учреждении Пскова 6 декабря. Тогда же по одной фальшивой купюре выявили в магазинах на улицах Ижорского Батальона и Герцена. 7 декабря поддельные денежные знаки выявили и изъяли в магазинах на улицах Юбилейной и Коммунальной. Кроме того, фальшивую купюру нашли в магазине в Псковском районе. Об этом сообщает Псковская лента новостей.

Полиция рекомендует работникам сферы торговли и обслуживания, а также банковским сотрудникам при приеме наличных внимательно проверять купюры и использовать специальное оборудование. При выявлении фальшивки сотрудники правоохранительных органов просят запомнить приметы злоумышленников и сообщить их в ближайшее отделение полиции.

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