Около 90 человек погибли в ДТП в Томской области за 2019 год

В Томской области сократилось количество аварий на дорогах. При этом число погибших в 2019 году выросло на 20% и достигло 88 человек.

По данным ГИБДД, в четверти случаев причиной аварий, в результате которых погибли люди, стал выезд на встречную полосу. Наибольшее число ДТП фиксируется с 17:00 до 18:00 и с 21:00 до 22:00. Об этом сообщает РИА «Томск».

Число пострадавших в ДТП по сравнению с 2018 годом выросло на 8%. В большинстве случаев аварии с тяжелыми последствиями происходят по вине водителей.

Для снижения количества мест концентрации ДТП в администрации предлагают ввести механизм быстрого реагирования. В частности, если сопутствующей причиной аварии стало состояние уличной сети, то недостатки должны устраняться в течение 15 дней.

8 декабря в аварии с участием маршрутки в Томской области погибли два человека, семь человек получили травмы.