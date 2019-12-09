Прямой эфир

Около 90 человек погибли в ДТП в Томской области за 2019 год

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Томской области сократилось количество аварий на дорогах. При этом число погибших в 2019 году выросло на 20% и достигло 88 человек.

По данным ГИБДД, в четверти случаев причиной аварий, в результате которых погибли люди, стал выезд на встречную полосу. Наибольшее число ДТП фиксируется с 17:00 до 18:00 и с 21:00 до 22:00. Об этом сообщает РИА «Томск».

Число пострадавших в ДТП по сравнению с 2018 годом выросло на 8%. В большинстве случаев аварии с тяжелыми последствиями происходят по вине водителей.

Для снижения количества мест концентрации ДТП в администрации предлагают ввести механизм быстрого реагирования. В частности, если сопутствующей причиной аварии стало состояние уличной сети, то недостатки должны устраняться в течение 15 дней.

8 декабря в аварии с участием маршрутки в Томской области погибли два человека, семь человек получили травмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На дорогах Тулы за неделю произошло 169 ДТП
Восемь артистов балета пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019