Потери, которые понесла украинская экономика из-за сложных отношений с Россией, — вина «украинской политической элиты» времен экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо в беседе с RT.

Так он в понедельник, 9 декабря, оценил слова министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова о потерях экономики страны «из-за России».

«Именно Киев на протяжении последних лет планомерно уничтожал добрососедские отношения с Россией», — напомнил Мезюхо.

По его словам, Украина шла на односторонние ограничительные меры в отношении РФ и вышла из ряда важнейших договоров. Москва всегда отмечала, что выступает за добрососедские отношения с Киевом, отметил политолог.

Как ранее в понедельник заявил украинский министр, прямые потери экономики Украины в 2014–2015 годах составили 15–20% валового внутреннего продукта из-за «российской агрессии». Стоимость объектов недвижимого государственного имущества в Крыму и Донбассе составляет около 85 млрд грн ($3 млрд).

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев итоги референдума не признает.