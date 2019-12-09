Прямой эфир

Политолог оценил заявление о потерях Киева «из-за России»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Потери, которые понесла украинская экономика из-за сложных отношений с Россией, — вина «украинской политической элиты» времен экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо в беседе с RT.

«Запад превратил Украину в несостоявшееся государство»
Официальный представитель «Левых» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александр Ной — о немецком взгляде на урегулирование кризиса

Так он в понедельник, 9 декабря, оценил слова министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова о потерях экономики страны «из-за России».

«Именно Киев на протяжении последних лет планомерно уничтожал добрососедские отношения с Россией», — напомнил Мезюхо.

По его словам, Украина шла на односторонние ограничительные меры в отношении РФ и вышла из ряда важнейших договоров. Москва всегда отмечала, что выступает за добрососедские отношения с Киевом, отметил политолог.

Как ранее в понедельник заявил украинский министр, прямые потери экономики Украины в 2014–2015 годах составили 15–20% валового внутреннего продукта из-за «российской агрессии». Стоимость объектов недвижимого государственного имущества в Крыму и Донбассе составляет около 85 млрд грн ($3 млрд).

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев итоги референдума не признает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Киев потребует от России $51 млн за потерю портов в Крыму
В Минюсте оценили сумму компенсаций по искам украинских компаний за Крым

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019