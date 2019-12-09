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На Ставрополье расчистят 27 км русел рек в рамках нацпроекта

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Фото: Depositphotos
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В Ставропольском крае в 2020 году в рамках нацпроекта «Экология» планируют расчистить 27 км русел рек. Об этом сообщает управление пресс-службы главы региона.

Вопросы реализации нацпроекта в регионе рассмотрели на совещании в правительстве Ставрополья. Участники обсудили противопаводковые мероприятия, которые запланированы на следующий год, пишет NewsTracker.

На сегодняшний день правительством утверждены планы по берегоукреплению и ремонту гидротехнических сооружений, а также очистке русел рек общей протяженностью 27 км.

В перечень объектов попали реки Калаус, Суркуль, Чла. На их расчистку выделят 170 млн рублей.

В ноябре сообщалось, что в Липецкой области в рамках нацпроекта «Экология» проведут очистку реки Быстрая Сосна. Водоем освободят от донных отложений и растительности до 2024 года.

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