На Ставрополье расчистят 27 км русел рек в рамках нацпроекта

В Ставропольском крае в 2020 году в рамках нацпроекта «Экология» планируют расчистить 27 км русел рек. Об этом сообщает управление пресс-службы главы региона.

Вопросы реализации нацпроекта в регионе рассмотрели на совещании в правительстве Ставрополья. Участники обсудили противопаводковые мероприятия, которые запланированы на следующий год, пишет NewsTracker.

На сегодняшний день правительством утверждены планы по берегоукреплению и ремонту гидротехнических сооружений, а также очистке русел рек общей протяженностью 27 км.

В перечень объектов попали реки Калаус, Суркуль, Чла. На их расчистку выделят 170 млн рублей.

В ноябре сообщалось, что в Липецкой области в рамках нацпроекта «Экология» проведут очистку реки Быстрая Сосна. Водоем освободят от донных отложений и растительности до 2024 года.