Карантин объявили в доме-интернате для ветеранов в Петрозаводске

В доме-интернате для ветеранов в Петрозаводске был объявлен карантин в связи с массовой заболеваемостью постояльцев. В учреждении запрещены все массовые мероприятия.

Всего в больницу доставили 23 пенсионеров. Они были госпитализированы в инфекционное отделение. У всех заболевших наблюдалась ротавирусная инфекция. Тяжелые случаи заболевания не зафиксированы, уточнили медики. 9 декабря семь человек будут выписаны из больницы, пишет ИА «Карелinform».

В учреждении проводятся карантинные мероприятия. За контактными лицами проводится медицинское наблюдение. В ежедневном режиме специалисты дезинфицируют помещения.

В конце прошлой недели на карантин был закрыт медицинский колледж в Петрозаводске. Около 19 учащихся попали в больнице с острой кишечной инфекцией. Исследования показали, что речь идет о норовирусе.