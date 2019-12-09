Гинекологическое отделение открылось после капремонта в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле после капитального ремонта возобновило работу гинекологическое отделение городской больницы № 1. Об этом сообщает информационный портал Свердловской области.

Подрядчик заменил все внутренние коммуникации и сети, установил новые окна с тонировкой, отремонтировал помещения. В палатах были установлены комнатные и реанимационные консоли, а также палатная сигнализация, пишет ТагилСити.ру.

В обновленном отделении ежегодно планируется принимать 2,2 тыс. женщин, проживающих в Дзержинском и Пригородном районах города. Отделение рассчитано на 63 койки, 53 из которых предназначены для круглосуточного пребывания в стационаре и 10 — для дневного.

Стоимость капремонта составила 18 млн рублей. Их выделили из областного бюджета в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

5 декабря сообщалось, что в Волгограде в рамках нацпроекта «Здравоохранение» создадут центр амбулаторной онкологической помощи.