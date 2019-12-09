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Детенышей панды в Берлине назвали Заветная Мечта и Исполненная Мечта

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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Берлинский зоопарк назвал имена детенышей большой панды, которые родились в августе. Близнецов назвали Менг Йан и Менг Ксиан, что в переводе с китайского означает Заветная Мечта и Исполненная Мечта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу зоопарка в понедельник, 9 декабря.

Отмечается, что мама-панда Менг Менг и медвежата находятся в вольере, закрытом для посетителей. Их постоянно наблюдают немецкие и китайские специалисты. 6 декабря сообщалось, что медвежата весят 5,8 кг и 5,56 кг.

Малыши появились на свет 31 августа у большой панды Менг Менг, что в переводе означает «сладкий сон», которая впервые стала матерью. При этом определить, что медведица действительно беременна, специалистам удалось только за неделю до родов. Вес новорожденных составил всего 186 г и 136 г.

28 ноября детеныш панды стал героем видео, которое умилило пользователей Сети. Малыш пытался побороть икоту. Однако схватка продлилась недолго, малыш достаточно быстро заснул.

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