В МИД РФ рассказали о способе преодоления взаимного недоверия с США

Москва готова к обмену с Вашингтоном гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг друга. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщил источник в МИД России перед визитом министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Соединенные Штаты.

«С целью преодоления взаимного недоверия неоднократно ставили вопрос о том, чтобы обменяться с США письмами с обязательствами по невмешательству во внутренние дела друг друга», — рассказал собеседник ТАСС.

Источник в МИД России привел в пример обмен личными нотами между Франклином Рузвельтом и Максимом Литвиновым в 1933 году при восстановлении дипломатических отношений США и СССР по инициативе американской стороны.

По его словам, Москва вновь готова к обмену такими гарантиями. Более того, 7 июня 2018 года в Госдепартамент был передан проект такого послания, однако в Вашингтоне «давать обещания отказались».

19 ноября стало известно, что Совет Федерации занимается разработкой международной конвенции ООН о невмешательстве в дела других стран. Как отмечают эксперты, предложение является выгодным для России, но вряд ли будет поддержано США.

14 ноября специальная комиссия Госдумы зафиксировала вмешательство в дела 17 субъектов страны. Специалисты насчитали более 50 юридических лиц, пытающихся повлиять на внутреннюю политику российских регионов. Все юрлица получают финансирование из-за границы. Речь шла о 12 европейских странах и о США.

В 2017 году ассамблея Межпарламентского союза приняла резолюцию «О роли парламентов в предотвращении внешнего вмешательства во внутренние дела суверенных государств». Документ был инициирован Россией и обсуждался полтора года. Как отметили в комиссии Совета Федерации, он получился компромиссным, хотя главное там всё же осталось — призыв к парламентариям всего мира бороться с вмешательствами.