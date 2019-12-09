Прямой эфир

Жилинспекция Рязанской области выявила 36 нарушений в содержании жилья

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Рязанской области государственная жилищная инспекция проводит рейды по проверке деятельности управляющих компаний и ТСЖ. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

В период со 2 по 6 декабря специалисты провели 50 проверок, в ходе которых удалось выявить 36 нарушений. Все они связаны со сферой жилья и предоставлением коммунальных услуг, пишет РИА «7инфо».

Кроме того, в регионе продолжаются проверки газового оборудования. За этот год было проведено 261 мероприятие, в рамках которых отмечены 287 нарушений в содержании внутридомового газового оборудования.

С начала 2019 года в адрес компаний были составлены 230 протоколов об административных правонарушениях. Предъявлено штрафов на сумму более 4,5 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жители домов в Облучье жалуются на отсутствие газа третий день
Многоквартирный дом может обрушиться в Тюмени

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019