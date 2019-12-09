Жилинспекция Рязанской области выявила 36 нарушений в содержании жилья

В Рязанской области государственная жилищная инспекция проводит рейды по проверке деятельности управляющих компаний и ТСЖ. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

В период со 2 по 6 декабря специалисты провели 50 проверок, в ходе которых удалось выявить 36 нарушений. Все они связаны со сферой жилья и предоставлением коммунальных услуг, пишет РИА «7инфо».

Кроме того, в регионе продолжаются проверки газового оборудования. За этот год было проведено 261 мероприятие, в рамках которых отмечены 287 нарушений в содержании внутридомового газового оборудования.

С начала 2019 года в адрес компаний были составлены 230 протоколов об административных правонарушениях. Предъявлено штрафов на сумму более 4,5 млн рублей.