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Число дворников значительно увеличат в Ялте в 2020 году

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В Ялте администрация намерена значительно увеличить количество дворников. Штат расширят на 100 человек, еще 100 сотрудников планируют привлечь за счет хозяйствующих субъектов и предприятий.

Поручение об увеличении численности дворников дал глава Крыма Сергей Аксенов. С 1 января 2020 года штат дворников в Ялте увеличат на 100 человек. Кроме того, на содержание еще 100 сотрудников планируется изыскивать собственные средства, в частности от хозяйствующих субъектов и предприятий санаторно-курортного комплекса. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт поручил активнее привлекать к работе местных жителей. Также он призвал пересмотреть рабочий график дворников и их зарплату. По мнению Имгрунта, на работу должны выходить жители Ялты, которые любят свой город.

В бюджетном учреждении «Зеленстрой» уточнили, что в Ялте есть потребность в дворниках, которые могут осуществлять обрезку деревьев.

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