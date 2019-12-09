Акцию по сбору отработанного масла объявили в брянском поселке

В поселке Белые Берега в Брянской области проводят акцию по сбору отработанного машинного масла. Обращение появилось в поселковой группе в одной из соцсетей.

Как пишет NASHBRYANSK.RU, оно адресовано прежде всего водителям и местным предприятиям. В нем содержится призыв не выливать отходы в почву, а доставлять в специальные пункты, откуда их вывезут и утилизируют.

Агентство отмечает, что подобные акции уже проводились в Белых Берегах 17 и 18 ноября. Многие водители откликнулись на призыв. Было утилизировано 1,5 т отработанного масла.