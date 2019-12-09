Электрический угорь Мигель зажег рождественскую ель в океанариуме США

В Сети появилось видео, как гирлянду на рождественской елке в американском океанариуме зажигает один из его обитателей — электрический угорь по имени Мигель Уоттсон. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте рыбы.

«Вот видео того, как ваш покорный слуга пытается использовать собственные разряды для питания огней на рождественской елке», — говорится в сообщении.

ICYMI, here's a video of yours truly attempting to use my discharges to power the lights on a Christmas tree. (SPOILER ALERT ::: Of course I pull it off. My phenomenal cosmic — well, bio-electric — power is basically limitless.) pic.twitter.com/g4r5JPHWoH — Miguel Wattson TNAQ (@EelectricMiguel) 2 декабря 2019 г.

Мигель Уоттсон обитает в океанариуме в городе Чаттануга (штат Теннесси). Как пишет Forbes, огни на елке соединены с аквариумом, где находится угорь. В зависимости от выработанного рыбой количества электричества во время поиска еды или волнения меняется яркость лампочек.

Разряд угря фиксирует специальное устройство и в зависимости от его мощности усиливает напряжение в сети. Таким образом, после каждого разряда Мигеля на елке загораются огни, пишет «Газета.ру».

5 декабря президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей зажег огни на рождественской ели у Белого дома. Главный символ католического Рождества и Нового года украшен 50 тыс. огнями и 450 елочными украшениями, передает CBS News.

9 декабря в Италии зажгли самую большую новогоднюю ель в мире.