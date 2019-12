Электрический угорь Мигель зажег рождественскую ель в океанариуме США

В Сети появилось видео, как гирлянду на рождественской елке в американском океанариуме зажигает один из его обитателей — электрический угорь по имени Мигель Уоттсон. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте рыбы.

«Вот видео того, как ваш покорный слуга пытается использовать собственные разряды для питания огней на рождественской елке», — говорится в сообщении.

ICYMI, here's a video of yours truly attempting to use my discharges to power the lights on a Christmas tree. (SPOILER ALERT ::: Of course I pull it off. My phenomenal cosmic — well, bio-electric — power is basically limitless.) pic.twitter.com/g4r5JPHWoH