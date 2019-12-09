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На дорогах Тулы за неделю произошло 169 ДТП

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В Туле за неделю со 2 по 9 декабря 2019 года произошло 169 ДТП. Двое погибли, 21 получил травмы.

Такие данные сообщает ИА «Тульские известия» со ссылкой на ГИБДД. Там также отметили, что в единую диспетчерскую службу в этот период поступило более 6 тыс. обращений.

Сотрудники поисково-спасательной службы 36 раз выезжали на вызовы. Им удалось оказать помощь 91 человеку, трое были спасены.

2 декабря сообщалось, что под Тулой столкнулись два легковых автомобиля. Погибли два человека, двое пострадали.

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