На дорогах Тулы за неделю произошло 169 ДТП

В Туле за неделю со 2 по 9 декабря 2019 года произошло 169 ДТП. Двое погибли, 21 получил травмы.

Такие данные сообщает ИА «Тульские известия» со ссылкой на ГИБДД. Там также отметили, что в единую диспетчерскую службу в этот период поступило более 6 тыс. обращений.

Сотрудники поисково-спасательной службы 36 раз выезжали на вызовы. Им удалось оказать помощь 91 человеку, трое были спасены.

2 декабря сообщалось, что под Тулой столкнулись два легковых автомобиля. Погибли два человека, двое пострадали.