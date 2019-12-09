В Калужской области планируют построит более 800 тыс. кв. м жилья

В Калужской области в 2020 году планируют построить не менее 810 тыс. кв. м жилья. Планы по возведению новых домов обсудили на заседании областного правительства в понедельник, 9 декабря.

В следующем году в Калуге и Обнинске планируют построить 179,15 тыс. кв. м и 89 тыс. кв. м жилья соответственно. Строительство ведется в рамках регионального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда». До 2024 года показатель ежегодного объема строительства жилья в регионе должен достичь 1,33 млн кв. м, пишет газета «Весть».

В этом году в рамках проекта планируется ввести в эксплуатацию не менее 760 тыс. кв. м жилья. На сегодняшний день построено 525 тыс. кв. м.

С 2019 по 2024 годы на территории 17 муниципалитетов региона поэтапно планируется переселить более 4 тыс. человек из 220 многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Планируемая стоимость реализации проекта составит свыше 3,8 млрд рублей.