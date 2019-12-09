Цыганку в Хабаровске осудили за кражи у инвалидов и ветеранов

В Хабаровске суд приговорил к трем годам колонии 21-летнюю цыганку, обвиняемую в кражах и мошеннических действиях в отношении социально-незащищенной категории населения.

Девушка без разрешения входила за потерпевшими в квартиры, представляясь сотрудником почтовой службы и сообщала о том, что готова выдать прибавку к пенсии, денежные переводы, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт краевой прокуратуры.

При этом она говорила о размене купюр либо оплате перевода. Установив, где хранятся материальные ценности, злоумышленница отвлекала хозяев и похищала деньги и ювелирные украшения. Среди потерпевших были три пенсионера, инвалид первой группы и ветеран Великой Отечественной войны. Общая сумма причиненного ущерба составляет 246 тыс. рублей.