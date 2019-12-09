В ЕС рассказали об условии изменения отношений с Россией

Евросоюз руководствуется в отношениях с Россией «гибкими» установками, которые предусматривают сотрудничество в тех областях, которые представляют интерес для Брюсселя. Одним из ключевых элементов для изменения в отношениях должно стать выполнение Минских соглашений, заявил представитель пресс-службы ЕК по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, комментируя перспективы развития двусторонних отношений.

«Это один из ключевых элементов для любого существенного изменения наших отношений», — цитирует его в понедельник, 9 декабря, «РИА Новости».

5 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал близорукой политику Евросоюза в отношениях с РФ. По его словам, для нормализации отношений нужно набраться мужества и признать ошибки, но страны Запада «должны сами объявить перемирие».

«Не мы эту войнушку начали, не нам ее завершать», — сказал Медведев.