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В ЕС рассказали об условии изменения отношений с Россией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Евросоюз руководствуется в отношениях с Россией «гибкими» установками, которые предусматривают сотрудничество в тех областях, которые представляют интерес для Брюсселя. Одним из ключевых элементов для изменения в отношениях должно стать выполнение Минских соглашений, заявил представитель пресс-службы ЕК по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, комментируя перспективы развития двусторонних отношений.

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«Это один из ключевых элементов для любого существенного изменения наших отношений», — цитирует его в понедельник, 9 декабря, «РИА Новости».

5 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал близорукой политику Евросоюза в отношениях с РФ. По его словам, для нормализации отношений нужно набраться мужества и признать ошибки, но страны Запада «должны сами объявить перемирие».

«Не мы эту войнушку начали, не нам ее завершать», — сказал Медведев.

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