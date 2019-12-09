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Территорию у центра «Казан» в Казани благоустроят

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В Казани в 2020 году планируют благоустроить территорию возле центра семьи «Казан». Об этом председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев заявил на «деловом понедельнике» 9 декабря.

По его словам, благоустройство территории у «Казана» станет приоритетной задачей, так как центр пользуется большой популярностью. При этом чиновник не стал раскрывать планы работ, чтобы это стало «небольшой интригой», однако заверил, что планируется хорошее проектное благоустройство, пишет InKazan.ru.

В 2019 году на площадке у центра семьи завершили благоустройство береговой линии, обустроили ливневую канализацию, отремонтировали подпорные стены и уложили брусчатку на внешней дорожке.

Во время чемпионата мира по футболу – 2018 «Казан» был задействован как площадка для зон болельщиков. Сейчас на территории проходят различные мероприятия.

В августе этого года сообщалось, что в Казани планируют построить 11 новых набережных и 600 скверов.

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