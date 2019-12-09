Судно с форелью из Ирана задержали в порту Астрахани

В Астраханскую область не пустили судно с грузом из Исламской Республики Иран. На нем перевозили партию мороженой форели весом около 10 т.

Судно задержали в морском порту «Оля». Как установили инспекторы Россельхознадзора во время проверки, продукцию перевозили без ветеринарных сопроводительных документов, а это является нарушением закона, сообщает «Астрахань-24».

В соответствии с требованиями, установленными ведомством, груз вернули отправителю.

6 декабря сообщалось, что пункте предварительных уведомлений МАПП «Караузек» в Астраханской области сотрудники Россельхознадзора задержали 15 верблюдов. Их пытались ввезти в Россию из Казахстана по оформленным с нарушениями документам.