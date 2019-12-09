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Жители Тверской области смогут бесплатно провозить лыжи в поездах

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Бесплатный провоз спортивного инвентаря вводят в пригородных поездах Тверской области. Акция проводится второй год подряд.

По данным Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, акция распространяется на лыжи и сноуборды. Лимита на размер инвентаря нет, однако пассажирам необходимо учесть правила безопасности перевозки. В частности, острые части лыж и лыжных палок должны быть закрыты защитными насадками. Сноуборды необходимо перевозить в чехле, уточняют «Тверские ведомости».

Кроме того, инвентарь в вагоне необходимо располагать таким образом, чтобы он не мешал остальным пассажирам.

В конце ноября сообщалось, что в автобусах в Тюмени запретили провозить велосипеды. Кроме того, в салон нельзя заходить в роликовых коньках.

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