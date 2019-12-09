Житель Калуги убил свою девушку ради самоутверждения

В Калуге местный житель забил до смерти свою девушку ради самоутверждения перед приятелями. Об этом 9 декабря сообщается на сайте регионального СУ СК России.

Инцидент произошел ранее в декабре. Следователи установили, что 41-местный житель Калуги находился в гостях вместе со своей девушкой. Компания в течение нескольких дней распивала спиртное, и всё это время мужчина систематически избивал свою подругу. Знакомые не придали этому значения, предположив, что такие отношения для этой пары являются нормальными. Спустя несколько дней потерпевшая скончалась. Тогда знакомые вызвали «скорую» и полицию, рассказав, что к смерти пострадавшей причастен ее сожитель, который к тому моменту скрылся.

Судмедэксперты установили, что смерть девушки наступила в результате систематически ударов по жизненно важным органам головы и туловища, пишет сайт aif.ru. Полицейские выяснили местонахождение подозреваемого и задержали его. На допросе мужчина заявил, что избил сожительницу, чтобы самоутвердиться перед приятелями.

Помимо этого, следователи установили причастность обвиняемого к совершению хищений денежных средств с банковской карты. В сентябре обвиняемый и его ранее судимый 40-летний знакомый подобрали чужую банковскую карту и в течение нескольких дней покупали алкоголь и продукты, используя возможность бесконтактной оплаты. Ущерб составил свыше 4 тыс. рублей. Раскрыть преступление удалось благодаря записи с камер видеонаблюдения в продуктовом магазине.

Уголовное дело, возбужденное по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, а также по статье о мошенничестве, передано в суд. Мужчине грозит наказание по совокупности преступлений до 15 лет лишения свободы, а его подельнику — до 6 лет.

5 декабря сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга предъявила обвинение мужчине, подозреваемому в убийстве 18-летней девушки в 2004 году. По данным следствия, 44-летний уроженец Узбекистана, бывший полицейский, около одного из домов на улице Софьи Ковалевской убил 18-летнюю студентку в своем автомобиле. После этого он скрылся с места происшествия.