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МЧС предупредило жителей Башкортостана об ухудшении погоды

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Неблагоприятные погодные явления ожидаются в Башкирии. МЧС предупредило жителей республики о необходимости соблюдать осторожность.

По данным синоптиков, 9 и 10 декабря местами в Башкортостане пройдет небольшой мокрый снег. На дорогах образуется гололедица, при этом ожидается ухудшение видимости. Об этом пишет ИА «Башинформ». Ветер усилится до 10 м/с.

В утренние часы 10 декабря возможно образование тумана с видимостью до 500 м. В Уфе осадков не ожидается, однако на дорогах возможна гололедица.

9 декабря штормовое предупреждение объявили в Ямало-Ненецком автономном округе. В регионе возможны метели с сильным ветром и перепады температуры от -32 в ночные часы до -2 днем.

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