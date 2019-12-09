ЦОДД предупредил водителей об ухудшении дорожной ситуации в декабре в Москве

Московских водителей предупредили об увеличении количества машин на дорогах в последние две недели декабря 2019 года. Об этом 9 декабря сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

По словам специалистов, число машин из Московской области на столичных дорогах увеличится более чем на 50 тыс., а общий прирост числа дополнительных автомобилей составит 150 тыс.

В ЦОДД это связывают с предновогодним ажиотажем. Увеличивается число курьерских доставок и повышается активность горожан, совершающих поездки за подарками и в гости. Помимо утренних и вечерних часов пик, загруженность дорог днем будет достигать 6–7 баллов.

Кроме того, прогнозируются традиционные для конца декабря заторы — в вечерние часы пик дорожная ситуация будет оцениваться в 8–9 баллов, а при неблагоприятных погодных условиях возможно еще больше ухудшение обстановки на дорогах. По возможности автомобилистам рекомендуется пользоваться в этот период городским транспортом. Это поможет четко рассчитать время в пути, а на личном автомобиле лучше выезжать после 21:00.

Ожидается, что основной пик загруженности столичных дорог придется на 23–29 декабря, но уже с вечера 30 декабря число машин пойдет на спад, а к 31 декабря в целом на дорогах Москвы будет свободно, однако возможны локальные затруднения у крупных ТЦ и развлекательных заведений. В пресс-службе добавили, что на загруженность дорог повлияют перекрытия движения в центре, связанные с обеспечением безопасности и приоритетного проезда детей, которые приедут в Москву на новогодние праздничные мероприятия, пишет «Москва 24».

3 декабря специалисты компании Nielsen выяснили, что россияне в среднем потратят на новогодние подарки для себя почти вдвое больше, чем для возлюбленных. Чаще всего жители России дарят себе одежду, обувь и аксессуары (26%), гаджеты и мелкую электронику (14%), бытовую технику (10%), товары для дома и декора интерьера (10%) и украшения (9%). На подарки для друзей планируется потратить примерно 3,3 тыс. рублей.