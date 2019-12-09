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Два моста разведут в Санкт-Петербурге

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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В Санкт-Петербурге по техническим причинам будут разведены Благовещенский и Троицкий мосты. Разводка произойдет в ночь на 10 и 11 декабря.

Как сообщает сайт СПБ ГБУ «Мостотрест», в ночь на вторник, 10 декабря, с 1:25 до 5:00 разведут Благовещенский мост. В ночь на 11 декабря с 1:20 до 4:50 — Троицкий.

По информации телеканала «78», причины разводки переправ связаны с обслуживанием и являются техническими. При этом внимание автомобилистов обращают на то, что мосты могут разводить и немного в другое время, с отклонением от указанного графика.

Предыдущая разводка Благовещенского моста проходила в ночь на 5 декабря. Она также была связана с обслуживанием конструкций и оборудования.

В 2019 году мосты разводили более 2,2 тыс. раз. По Неве прошло более 3,1 тыс. судов.

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