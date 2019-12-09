Канализационный коллектор провалился в Ульяновске

Крупная коммунальная авария произошла в Ульяновске. Под канализационным коллектором из-за повреждений началась просадка грунта.

Это случилось в ночь с 8 на 9 декабря на пересечении проспектов Дружбы народов и Созидателей. Сейчас на этом участке прекращено движение транспорта, а опоры контактной сети удерживают при помощи автокрана.

Устранением последствий занимаются сотрудники «Ульяновскводоканала» и «Ульяновскэлектротранса». Для замены участка трубы привлекли 10 спецмашин, пишет 1ul.ru.

В администрации города предупредили, что на откачку потребуется один день и еще 40 часов — на ремонтные работы. Уже к 13:00 планируется восстановить движение электротранспорта.

3 декабря сообщалось, что практически весь Нарьян-Мар остался без воды из-за аварии на водопроводе.