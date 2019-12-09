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СК возбудил дело по факту гибели двух подростков в Москве

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух 16-летних подростков на юго-западе столицы. Об этом 8 декабря агентству городских новостей «Москва» сообщили в ГСУ СК России по столице.

Инцидент произошел вечером 8 декабря. Возле жилого дома были найдены двое подростков с травмами, вероятно полученными при падении с высоты. Один из них умер на месте, второго доставили в больницу, однако он, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства, пишет «Ридус». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится опрос очевидцев и знакомых.

Ранее 9 декабря сообщалось, что в Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело о халатности после гибели ребенка с ДЦП в запертой квартире в городе Можге.

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