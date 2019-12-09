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Два человека пострадали при взрыве самогонного аппарата в Дзержинске

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В Дзержинске (Нижегородская область) супруги получили травмы в результате взрыва самогонного аппарата. 31-летний мужчина и 30-летняя женщина госпитализированы.

Инцидент произошел на улице Галкина. По данным МЧС, супруги занимались производством спиртного. В ванной комнате накопились пары спирта. Когда кто-то из жильцов включил свет, образовалась искра, которая привела к хлопку воздушной смеси. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

Оба супруга получили ожоги. В квартире повреждено имущество и окна. В ликвидации последствий хлопка участвовали 29 человек.

В октябре сообщалось о взрыве в жилом доме в Калининградской области. Источником стал самогонный аппарат. В результате происшествия в квартире вылетело окно. Пострадали двое мужчин.

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