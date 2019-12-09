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Дело возбудили по факту гибели ребенка с ДЦП в запертой квартире в Удмуртии

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В Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело о халатности после гибели ребенка с ДЦП в запертой квартире в городе Можге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

«По данным следствия, 51-летняя женщина проживала с 13-летним сыном, который в связи с имеющимся заболеванием не мог самостоятельно передвигаться и находился на домашнем обучении», — говорится в сообщении ведомства.

Вечером 6 декабря педагоги мальчика сообщили в правоохранительные органы, что им несколько дней не открывают дверь квартиры. В этот же день сотрудники соцслужбы нашли мать и сына погибшими. Родственница последний раз видела их 30 ноября, пишет ИА «Сусанин».

Как сообщалось ранее, 13-летний мальчик не мог говорить и пытался привлечь соседей шумом, однако никто не отреагировал. В какой-то момент подросток, захотев пить, попытался открыть кран и в итоге упал с инвалидной коляски, при этом вода затопила квартиру. Этого никто не заметил, так как жилье находится на первом этаже, и вода стекала в подвал.

По предварительной версии, подросток умер от переохлаждения. По факту его гибели возбуждено уголовное дело о халатности. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства республики и уполномоченному по правам ребенка разобраться в обстоятельствах случившегося.

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