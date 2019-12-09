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Автоюрист назвал целевую аудиторию электронных договоров купли-продажи авто

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Электронные договоры купли-продажи автомобилей будут удобны только для перекупщиков, занимающихся постоянной торговлей транспортными средствами, заявил «Известиям» адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько.

Ранее в понедельник, 9 декабря, СМИ сообщили о том, что Минкомсвязь и МВД готовят новый бесплатный сервис для нескольких миллионов человек. Речь идет об электронном договоре купли-продажи автомобилей через портал госуслуг.

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«Для оформления такого договора потребуется подтвержденная учетная запись на сайте госуслуг и электронная подпись. Поэтому удобно это будет только для перекупщиков, занимающихся постоянной куплей-продажей автомобилей. Для тех же, кто меняет автомобиль раз в несколько лет, такая возможность вряд ли будет интересна», — считает Сергей Радько.

К тому же, если договор оформляется через госуслуги, было бы логичнее сразу же одновременно вносить изменения в базу ГИБДД, что было бы удобнее как продавцу, так и покупателю, добавил автоюрист.

Тем не менее, эксперт назвал перспективной идею запустить новый сервис. Чтобы его реализовать, необходимо обеспечить корректность и бесперебойность работы системы, а также защиту ее от несанкционированного доступа.

В противном случае злоупотреблений может стать больше, чем с бумажными договорами, заключил Радько.

7 декабря сообщалось, что в России изменится состав сопроводительных документов на автомобили. Это произойдет в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.

Стандарт вводится на легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 т (за исключением тех, чей объем производства у изготовителя не превышает 2 тыс. единиц в год).

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