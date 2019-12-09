Прямой эфир

Не менее пяти человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

0
Фото: REUTERS/TVNZ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При извержении вулкана на Белом острове в Новой Зеландии погибли не менее пяти человек, среди которых есть местные жители и туристы. Об этом заявил заместитель комиссара полиции Джон Тимс в понедельник, 9 декабря.

В настоящий момент нет точной информации о числе жертв стихийного бедствия. 18 человек, эвакуированных с острова, пострадали. По информации издания New Zealand Herald, двух людей доставили в больницы в критическом состоянии.

Также эвакуировали группу из 23 туристов после начала извержения. По данным полиции, на острове на момент извержения находились не более 50 человек, точное число неизвестно.

На острове работают несколько спасательных вертолета. Отмечается, что, несмотря на извержение, авиаперевозчик Air New Zealand не изменил расписание полетов.

Ранее сообщалось о гибели одного человека при извержении вулкана.

Извержение на Белом острове началось 9 декабря около 14:15 по местному времени (4:15 мск). Уровень вулканической опасности был повышен до четвертого (опасность извержения в непосредственной близости от вулкана), а код авиационной безопасности изменен на «оранжевый».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Извержение вулкана в Новой Зеландии попало на видео
На Камчатке началось извержение самого высокого вулкана в Евразии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019