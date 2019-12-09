Не менее пяти человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

При извержении вулкана на Белом острове в Новой Зеландии погибли не менее пяти человек, среди которых есть местные жители и туристы. Об этом заявил заместитель комиссара полиции Джон Тимс в понедельник, 9 декабря.

В настоящий момент нет точной информации о числе жертв стихийного бедствия. 18 человек, эвакуированных с острова, пострадали. По информации издания New Zealand Herald, двух людей доставили в больницы в критическом состоянии.

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt — Michael Schade (@sch) December 9, 2019

Также эвакуировали группу из 23 туристов после начала извержения. По данным полиции, на острове на момент извержения находились не более 50 человек, точное число неизвестно.

На острове работают несколько спасательных вертолета. Отмечается, что, несмотря на извержение, авиаперевозчик Air New Zealand не изменил расписание полетов.

Ранее сообщалось о гибели одного человека при извержении вулкана.

Извержение на Белом острове началось 9 декабря около 14:15 по местному времени (4:15 мск). Уровень вулканической опасности был повышен до четвертого (опасность извержения в непосредственной близости от вулкана), а код авиационной безопасности изменен на «оранжевый».