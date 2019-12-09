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Липецкий магазин оштрафовали за слишком низкие цены

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Магазин в селе Березнеговатка в Добринском районе Липецкой области оштрафовали на 100 тыс. рублей за то, что в нем продавали спиртное по заниженным ценам. Нарушение выявили во время мониторинга сайта Росалкогольрегулирования. На нем отражается информация о реализации алкоголя в торговых сетях.

Как уточняет GOROD48, сотрудники управления потребительского рынка установили, что спиртное в этом сельском магазине стоило ниже минимальной цены, установленной законом. В частности, 0,5 литра водки «Тамбовские просторы» продавалось за 190 рублей, хотя розничная цена на водку установлена в размере 205 рублей за этот объем.

В свою очередь, администрация магазина не согласилась с санкциями и опротестовала их в арбитражном суде Липецкой области. Однако суд согласился с решением управления потребительского рынка.

Вина магазина, по данным судьи, заключается в том, что юридическое лицо не приняло все зависящие от него меры по соблюдению требований закона при наличии такой возможности. Кроме того, за этой торговой точкой и ранее были замечены подобные нарушения.

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