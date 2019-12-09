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Разработчики «Европротокола онлайн» ответили на самые популярные вопросы пользователей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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За первый месяц приложение «Помощник ОСАГО», в рамках которого реализован суперсервис «Европротокол онлайн», скачали более 62 тыс. раз. Разработчики рассказали о самых популярных вопросах пользователей, которые обработали Банк России, Российский союз автостраховщиков и Минкомсвязи.

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Больше всего пользователей интересовало, когда суперсервис заработает на всей территории России. На данный момент приложение доступно в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и Республике Татарстан. Во всех субъектах РФ приложение станет доступно в 2020 году, говорится в сообщении, поступившем в «Известия» в понедельник, 9 декабря.

Вторым по популярности оказался вопрос: «По какой причине при наличии интернет-соединения приложение «Помощник ОСАГО» может показывать сообщение об отсутствии связи?»

Разработчики объяснили, что некоторые приложения на смартфоне (VPN, Proxy, AnyConnect, Firewall, Adguard) могут блокировать работу сервиса. Для того чтобы использовать «Помощник ОСАГО», необходимо их временно отключить.

Кроме того, приложение не работает на устройствах с установленным root-доступом, который предоставляет права администратора электронного устройства. Это сделано для того, чтобы предотвратить редактирование фото с места ДТП и исключить попытки мошенничества.

Разработчики советуют владельцам автомобилей быть предусмотрительными и заранее подготовиться к ситуациям, которые могут случиться на дороге. Для этого в первую очередь нужно скачать приложение «Помощник ОСАГО», затем завести учетную запись на портале «Госуслуги» и подтвердить ее, после этого зайти в приложение и с помощью аккаунта на «Госуслугах» указать пароль для входа. Код доступа состоит из четырех цифр.

«Европротокол онлайн» — первый из 25 суперсервисов нового типа государственных электронных услуг, сводящих к минимуму использование бумажных документов и необходимость посещения госорганов. Он подготовлен Банком России и Российским союзом автостраховщиков (РСА). Курирует работу по всем суперсервисам Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика».

Автомобилисты, пользующиеся Московскими центральными диаметрами, смогут бесплатно оставлять машины на обустроенных парковках со шлагбаумом. Возле станций МЦД «Царицыно», «Тимирязевская», «Дегунино», «Беговая», «Волоколамская», «Лианозово» и «Кунцевская» организованы специальные перехватывающие парковки. При совершении двух поездок на МЦД, первая из которых — от ближайшей станции, парковка будет бесплатной.

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