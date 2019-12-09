«Добрые карты» выпустят в Оренбурге

В Оренбурге появятся «Добрые карты». Так будут называться брошюры со списком благотворительных организаций, которые занимаются поддержкой онкобольных и приютов для животных. Всего в брошюрах будет информация о 30 организациях.

Как пояснила РИА «Оренбуржье» глава оренбургского фонда «НАШИ ДЕТИ 56» Наталья Толмачева, идея принадлежит организаторам фестиваля «Добрые города», который зародился в Петербурге.

В Оренбурге первое подобное мероприятие прошло в 2014 году. Тогда на одной площадке удалось собрать 15 участников – НКО, которые получили возможность рассказать о своей деятельности.

А в 2016 году Оренбург официально стал «Добрым городом». В 2019 году прошел фестиваль «Добрый Сорочинск». Таким образом, этот город официально стал «Добрым городом» и пополнил перечень 140 больших и малых российских городов.

В 2020 году там пройдут два Добрых фестиваля, в Бузулуке и поселке Приуралье. Позже подобные мероприятия состоятся в Орске и Переволоцке.