Около 100 человек провели ночь в палатках перед офисом Зеленского

Около 100 человек провели ночь в палаточном городке перед зданием президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 9 декабря сообщил ТАСС.

Лагерь организовали три парламентские партии и примкнувшие к ним организации. Участники акции ждут результатов саммита «нормандской четверки», который пройдет в понедельник в Париже. Сообщается, что ночь прошла без происшествий. Для удобства митингующих в привезенной походной кухне готовят завтрак, к мобильному генератору подключены обогреватели и телевизоры в палатках.

Самую большую палатку, в которой располагается штаб протеста, заняли участники операции в Донбассе, соседнюю — студенты, большая часть из которых из Киевско-Могилянской академии. Поблизости развернуты усиленные наряды полиции и нацгвардии.

Ранее, 8 декабря, в Киеве прошла акция «Красные линии для Зеленского». Участники митинга вышли на майдан, чтобы огласить «красные линии», за которые не должна выходить Украина на саммите в «нормандском формате». Бывший президент страны Петр Порошенко, выступая на акции, заявил о недопустимости отдаления от европейского и евроатлантического курса страны и о невозможности проведения прямых переговоров с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик до реализации условий безопасности. По убеждению Порошенко, допускать уступок со стороны Украины в переговорах по транзиту газа и освобождать пленных «на оккупированных территориях и в России» нельзя. В ответ на это его закидали яйцами.

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. В феврале 2015 года «нормандская четверка» подписала Минские соглашения, которые предусматривали прекращение огня и примирение сторон. Договоренности об отводе сил и разоружении неоднократно нарушались.