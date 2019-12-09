Прямой эфир

Около 100 человек провели ночь в палатках перед офисом Зеленского

0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 100 человек провели ночь в палаточном городке перед зданием президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 9 декабря сообщил ТАСС.

Помочь перед Рождеством: с чем «нормандская четверка» едет в Париж
Лидеры Франции, Германии, России и Украины готовятся к урегулированию в Донбассе

Лагерь организовали три парламентские партии и примкнувшие к ним организации. Участники акции ждут результатов саммита «нормандской четверки», который пройдет в понедельник в Париже. Сообщается, что ночь прошла без происшествий. Для удобства митингующих в привезенной походной кухне готовят завтрак, к мобильному генератору подключены обогреватели и телевизоры в палатках.

Самую большую палатку, в которой располагается штаб протеста, заняли участники операции в Донбассе, соседнюю — студенты, большая часть из которых из Киевско-Могилянской академии. Поблизости развернуты усиленные наряды полиции и нацгвардии.

Ранее, 8 декабря, в Киеве прошла акция «Красные линии для Зеленского». Участники митинга вышли на майдан, чтобы огласить «красные линии», за которые не должна выходить Украина на саммите в «нормандском формате». Бывший президент страны Петр Порошенко, выступая на акции, заявил о недопустимости отдаления от европейского и евроатлантического курса страны и о невозможности проведения прямых переговоров с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик до реализации условий безопасности. По убеждению Порошенко, допускать уступок со стороны Украины в переговорах по транзиту газа и освобождать пленных «на оккупированных территориях и в России» нельзя. В ответ на это его закидали яйцами.

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. В феврале 2015 года «нормандская четверка» подписала Минские соглашения, которые предусматривали прекращение огня и примирение сторон. Договоренности об отводе сил и разоружении неоднократно нарушались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Протестующие в Киеве установили палатки возле офиса президента
Украинцев с бандеровским флагом забросали яйцами в Париже

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019