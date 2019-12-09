Два человека погибли при пожаре в ангаре с дизтопливом в Липецке

В Липецке в воскресенье, 8 декабря, произошел крупный пожар. На улице Ковалева загорелся ангар.

Во время разбора завалов были найдены двое погибших. Предположительно, это двое предпринимателей, которые снимали ангар.

Как сообщает Lipetskmedia, пламя значительно повредило внутреннюю отделку помещения площадью 100 кв. м. Уже установлено, что внутри хранились емкости с дизельным топливом. Их взрыв мог послужить причиной возгорания.

8 декабря сообщалось о крупном пожаре в здании гостиничного комплекса «Усадьба Ромашково» в Одинцовском районе Подмосковья. Его площадь составила 1050 кв. м.