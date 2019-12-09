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Топ-менеджер тюменского Росгосстраха получила четыре года тюрьмы

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Суд Тюмени вынес решение по делу замначальника тюменского управления Росгосстраха Александры Кутергиной. Ее приговорили к 4 годам колонии, признав виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Прокуратура просила для\обвиняемой 6 лет заключения.

Следствие установило, что Кутергина в 2016—2017 годах организовала схему, по которой готовили и подписывали акты выполненных работ по автострахованию.

От имени страховщика менеджер по указанию обвиняемой каждый месяц подписывала документы, в соответствии с которыми услуги по автострахованию якобы оказывались. Сумму ущерба оценили в 11 млн рублей.

По этому делу были допрошены более 50 человек. Обыски проходили не только в тюменском филиале страховой компании, но и в центральном офисе. Кутергину около 0,5 года содержали в СИЗО, а затем перевели под домашний арест.

Помимо реального срока, осужденная должна выплатить штраф в 800 тыс. рублей. Женщину взяли под стражу прямо в зале суда, пишет ИА «Ура.ру».

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