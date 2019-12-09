В МИЦ «Известия» началась пресс-конференция по итогам антиалкогольной политики в РФ. Прямая трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» стартовала пресс-конференция на тему: «Антиалкогольная политика в России. Пять лет Национальному рейтингу трезвости субъектов Российской Федерации. Проблемы и перспективы».

Руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев представит ежегодный доклад эффективности антиалкогольной политики в России. В рамках доклада будет презентован рейтинг эффективности субъектов Российской Федерации, ежегодно выпускаемый экспертно-аналитическим центром ФП «Трезвая Россия» с 2015 года.

Рейтинг подготовлен в целях предоставления обществу, органам государственной власти и местного самоуправления независимой и объективной картины об уровне потребления алкогольной продукции и его последствиях. По словам представителей «Трезвой России», «Рейтинг трезвости регионов» является общественным механизмом прямого контроля исполнения майского указа президента, а также инструментом независимого мониторинга достижения субъектами Российской Федерации целей и задач национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».

Аналогичные рейтинги трезвости регионов готовились и публиковались ежегодно в период с 2015 по 2018 годы, поэтому сегодня стало возможным системно проследить пятилетнюю динамику «трезвости» каждого из регионов Российской Федерации.

«Одним из главных достижений рейтингов трезвости регионов Федерального проекта «Трезвая Россия» является позитивная трансформация мышления власти, общества и средств массовой информации. Региональная и федеральная власть демонстрирует заинтересованность в исследовании и предлагаемых в нем изменениях, что подтверждается на деле принимаемыми мерами и последующими улучшениями. Вместе с тем в отдельных регионах наблюдается недостаточный уровень вовлеченности в антиалкогольную работу», — подчеркивает руководитель ФП «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.