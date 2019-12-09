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На МКАД остановили пьяного водителя за рулем горящей машины

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Фото: соцсети
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Горящий автомобиль с нетрезвой девушкой за рулем остановили на 33-м км МКАД. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Москве в ночь на понедельник, 9 декабря.

Источник агентства в правоохранительных отметил, что машину остановили другие участники дорожного движения. Для этого им пришлось прижать ее к обочине. Возгорание уже потушено, пострадавших в результате инцидента нет.

В Госавтоинспекции добавили, что на водителя составлен административный протокол.

Телеканал «Россия 24» опубликовал видео, на котором можно разглядеть, как горящий автомобиль едет по дороге. Когда автомобилистам удалось прижать машину к обочине, один из водителей вышел и вытащил женщину из салона горящего авто.

Ранее, 5 декабря, на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге произошло ДТП, зачинщиком которого стал водитель, в 2019 году 105 раз привлекавшийся к административной ответственности, из них 104 — за превышение скорости.

В результате последней аварии пострадали сам водитель и пассажирка машины, за рулем которой он находился. Оба были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

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